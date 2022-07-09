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ملف الصباح

شهادات

منذ 39 ثانية
آثار‭ ‬خطيرة الغش‭ ‬ظاهرة‭ ‬قديمة‭ ‬اكتوت‭ ‬بنيرانها‭ ‬كل‭ ‬المجتمعات‭ ‬المتقدمة‭ ‬والمتخلفة،‭ ‬ولا‭ ‬يرتبط‭ ‬بالتعليم‭ ‬بقدر‭ ‬ارتباطه‭ ‬بصور‭ ‬متعددة‭ ‬ومظاهر‭ ‬وأشكال‭ ‬متنوعة‭. ‬وهو‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناحي‭ ‬وشؤون‭ ‬الحياة،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬ينسب‭ ‬بشكل‭ ‬خاطئ‭ ‬للتلاميذ‭ ‬والطلبة‭ ‬في‭ ‬الامتحانات‭ ‬الإشهادية‭ ‬فقط‭.  ‬ فكما‭ ‬يغش‭ ‬التلاميذ‭ ‬في‭ ‬الامتحان،‭ ‬نجد‭ ‬الغش‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬بما‭ ‬يقوم‭أكمل القراءة »


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منذ 39 ثانية



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