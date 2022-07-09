ملف الصباح
شهادات
آثار خطيرة الغش ظاهرة قديمة اكتوت بنيرانها كل المجتمعات المتقدمة والمتخلفة، ولا يرتبط بالتعليم بقدر ارتباطه بصور متعددة ومظاهر وأشكال متنوعة. وهو في كل مناحي وشؤون الحياة، رغم أنه ينسب بشكل خاطئ للتلاميذ والطلبة في الامتحانات الإشهادية فقط. فكما يغش التلاميذ في الامتحان، نجد الغش في التجارة بما يقومأكمل القراءة »
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