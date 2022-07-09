ملف الصباح
”بغاتــو الوقــت”
تجار يتلاعبون في البضائع ويحملون شعار «الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري» ما يدعو للحيرة، سيادة مظاهر التدين في خطاب وسلوك المغاربة، فاسم الجلالة على كل لسان، والجميع يحفظ عن ظهر قلب الحديث الشريف “من غشنا فليس منا”، بل هناك من نقشه على لوح مزركش وعلقه على جدران المكاتب والمحلاتأكمل القراءة »
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