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ملف الصباح

‭”‬بغاتــو‭ ‬الوقــت‭”‬

منذ 45 ثانية
الغش‭ ‬يحيط‭ ‬بنا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬جانب‭            (‬أرشيف‭)‬
تجار‭ ‬يتلاعبون‭ ‬في‭ ‬البضائع‭ ‬ويحملون‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الله‭ ‬يجعل‭ ‬الغفلة‭ ‬بين‭ ‬البايع‭ ‬والشاري‮»‬ ما‭ ‬يدعو‭ ‬للحيرة،‭ ‬سيادة‭ ‬مظاهر‭ ‬التدين‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬وسلوك‭ ‬المغاربة،‭ ‬فاسم‭ ‬الجلالة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬لسان،‭ ‬والجميع‭ ‬يحفظ‭ ‬عن‭ ‬ظهر‭ ‬قلب‭ ‬الحديث‭ ‬الشريف‭ “‬من‭ ‬غشنا‭ ‬فليس‭ ‬منا‭”‬،‭ ‬بل‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬نقشه‭ ‬على‭ ‬لوح‭ ‬مزركش‭ ‬وعلقه‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬المكاتب‭ ‬والمحلات‭أكمل القراءة »


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