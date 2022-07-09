ملف الصباح
ثلاثة أسئلة: عنوان ترق اجتماعي
بماذا يمكن تفسير الإقبال على الغش والتطبيع معه من الناحية النفسية؟ الغش ظاهرة سلوكية بنسبة مرتفعة. وحسب الفئات العمرية المختلفة، نظرا لتكريس اتجاهات نفسية واجتماعية تسعى إلى الربح والنجاح بطرق سهلة تعتمد مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. ويمكن تفسير ظاهرة الغش من خلال التحولات الاجتماعية التي عرفها المجتمع المغربي مجتمعا استهلاكياأكمل القراءة »
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