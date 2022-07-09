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الصباح الفني

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منذ 9 دقائق
يسوع‭ ‬في‭ ‬نيجيريا أنقذت‭ ‬الشرطة‭ ‬النيجيرية‭ ‬77‭ ‬شخصا،‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال،‭ ‬قاموا‭ ‬باحتجاز‭ ‬أنفسهم‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬داخل‭ ‬كنيسة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أوندو‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭. ‬واعتقد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬أن‭ “‬المجيء‭ ‬الثاني‭ ‬ليسوع‭ ‬المسيح‭ ‬قد‭ ‬اقترب‭”. ‬وأتت‭ ‬المداهمة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اشتكت‭ ‬إحدى‭ ‬الأمهات‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬أطفالها‭ ‬مرجحة‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭. ‬وفتحت‭ ‬الشرطة‭ ‬تحقيقا‭أكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق



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