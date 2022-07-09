الصباح الفني
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يسوع في نيجيريا أنقذت الشرطة النيجيرية 77 شخصا، بينهم أطفال، قاموا باحتجاز أنفسهم منذ أشهر داخل كنيسة في ولاية أوندو جنوب غرب البلاد. واعتقد هؤلاء الأشخاص أن “المجيء الثاني ليسوع المسيح قد اقترب”. وأتت المداهمة بعد أن اشتكت إحدى الأمهات من فقدان أطفالها مرجحة أنهم في الكنيسة. وفتحت الشرطة تحقيقاأكمل القراءة »
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