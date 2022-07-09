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وطنية

صقور أحزاب بدائرة الموت

منذ 3 دقائق
وزراء وزعماء سينزلون لدعم مرشحين بالحسيمة أسقطتهم المحكمة الدستورية يتنافس صقور أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، بدائرة الموت بإقليم الحسيمة، للظفر بأربعة مقاعد، بعد إسقاطها من قبل المحكمة الدستورية، على خلفية الطعن الذي تقدم به عبد الحق أمغار، من الاتحاد الاشتراكي، الذي أدين أخيراأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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