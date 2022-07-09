fbpx
الرياضة

أربعة منتخبات تبلغ ربع النهائي

منذ 24 دقيقة
تبقت أربع بطاقات في الجولة الأخيرة من «الكان» النسوي تمكنت أربعة منتخبات من حسم تأهلها إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية، بعد إجراء الجولة الثانية من دور المجموعات، ويتعلق الأمر بالمنتخبين المغربي والسنغالي عن المجموعة الأولى، وزامبيا عن المجموعة الثانية، وجنوب إفريقيا عن المجموعة الثالثة. وحسمت أربعة منتخباتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 24 دقيقة



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.