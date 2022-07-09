الرياضة
أربعة منتخبات تبلغ ربع النهائي
تبقت أربع بطاقات في الجولة الأخيرة من «الكان» النسوي تمكنت أربعة منتخبات من حسم تأهلها إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية، بعد إجراء الجولة الثانية من دور المجموعات، ويتعلق الأمر بالمنتخبين المغربي والسنغالي عن المجموعة الأولى، وزامبيا عن المجموعة الثانية، وجنوب إفريقيا عن المجموعة الثالثة. وحسمت أربعة منتخباتأكمل القراءة »
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