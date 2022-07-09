الصباح الفني
قالوا
ناشيد كتب الباحث سعيد ناشيد تدوينة جاء فيها “إذا لم تكن لديك حلول لمشاكل الناس، فقل لهم إن الإسلام هو الحل. لن يفهموا لكن لا أحد سيجرؤ على الاعتراض”. مرحاتي كتبت الفنانة سناء مرحاتي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “لا توجد صدف، هناك فقط مواعد”. بلدي كتبت الممثلة فاطمةأكمل القراءة »
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