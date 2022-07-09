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الصباح الفني

قالوا

منذ 9 دقائق
فاطمة الزهراء بلدي (خاص)
ناشيد كتب‭ ‬الباحث‭ ‬سعيد‭ ‬ناشيد‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لديك‭ ‬حلول‭ ‬لمشاكل‭ ‬الناس،‭ ‬فقل‭ ‬لهم‭ ‬إن‭ ‬الإسلام‭ ‬هو‭ ‬الحل‭. ‬لن‭ ‬يفهموا‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬سيجرؤ‭ ‬على‭ ‬الاعتراض‭”.‬ مرحاتي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬سناء‭ ‬مرحاتي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬لا‭ ‬توجد‭ ‬صدف،‭ ‬هناك‭ ‬فقط‭ ‬مواعد‭”.‬ بلدي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬فاطمة‭أكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق



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