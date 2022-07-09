خاص
أطفال التوحد… العلاج بالفن
أوراش للدمج الاجتماعي وكسب احترام الذات واستعمال الإبداع للتخفيف من صعوبات التمدرس لوحة من إنجاز طفل توحدي (خاص) تكوين الأمهات والمرافقات (خاص) تهدف الورشات الفنية المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية إلى تكريس التفاعلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا