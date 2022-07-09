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خاص

أطفال‭ ‬التوحد‭… ‬العلاج‭ ‬بالفن‭ ‬

منذ دقيقة واحدة
ورشة رسم لجمعية التدخل المبكر للأطفال في وضعية إعاقة (خاص)
أوراش‭ ‬للدمج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وكسب‭ ‬احترام‭ ‬الذات‭ ‬واستعمال‭ ‬الإبداع‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬التمدرس لوحة‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬طفل‭ ‬توحدي‭                                  (‬خاص‭)‬ تكوين الأمهات والمرافقات (خاص) تهدف‭ ‬الورشات‭ ‬الفنية‭ ‬المخصصة‭ ‬للأشخاص‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬إعاقة‭ ‬ذهنية‭ ‬إلى‭ ‬تكريس‭ ‬التفاعل‭أكمل القراءة »


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