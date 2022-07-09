الرياضة
رحيمي يجتمع مع بونو
اجتمع الدوليان المغربيان سفيان رحيمي (العين الإماراتي) وياسين بونو (إشبيلية)، على طاولة الأكل، أخيرا، ونشرا صورة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، لقيت ترحابا كبيرا من قبل الجماهير. ونوهت جماهير الأسود بالثنائي، واعتبرتهما من بين الأكثر انضباطا في المنتخب، متمنية لهما مسيرة موفقة مع فريقيهما. وبصم اللاعبان على موسم تاريخي رفقةأكمل القراءة »
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