fbpx
الرياضة

رحيمي يجتمع مع بونو

منذ 24 دقيقة
اجتمع الدوليان المغربيان سفيان رحيمي (العين الإماراتي) وياسين بونو (إشبيلية)، على طاولة الأكل، أخيرا، ونشرا صورة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، لقيت ترحابا كبيرا من قبل الجماهير. ونوهت جماهير الأسود بالثنائي، واعتبرتهما من بين الأكثر انضباطا في المنتخب، متمنية لهما مسيرة موفقة مع فريقيهما. وبصم اللاعبان على موسم تاريخي رفقةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 24 دقيقة



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.