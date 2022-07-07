موجة حرارة تتراوح درجاتها ما بين 39 و 49 درجة ابتداء من الجمعة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر (ما بين 39 و 49 درجة) من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 46 و 49 درجة بكل من تارودانت وطاطا وأسا-الزاك والسمارة واليوسفية وسيدي بنور وداخل أقاليم آسفي والصويرة وأكادير إداوتنان وإنزكان- آيت ملول وكلميم.

وأضافت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 45 درجة بكل من وزان، تاونات، مولاي يعقوب، فاس، الحاجب، مكناس، صفرو، سيدي سليمان، الخميسات، سيدي قاسم، بني ملال، خنيفرة، خريبكة، الفقيه بن صالح، سطات، قلعة السراغنة، الصويرة، شيشاوة، مراكش، الرحامنة، العرائش، برشيد، بن سليمان، الرشيدية، زاكورة، تزنيت، اشتوكة ايت – باها، طانطان، سيدي إفني وداخل أقاليم سلا، الصخيرات تمارة، النواصر، مديونة، الجديدة، بوجدور، أوسرد ووادي الذهب.