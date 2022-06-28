كوفيد-19 : 4009 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4009 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 1225 شخصا، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و546 ألف و104 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و340 ألفا و378 أشخاص، مقابل 24 مليونا و855 ألفا و212 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و209 آلاف و302 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و171 ألفا و180 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96.8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (1751)، والرباط سلا القنيطرة (860)، وفاس مكناس (500)، ومراكش اسفي (266) وطنجة تطوان الحسيمة (179)، وسوس ماسة (131)، ودرعة تافيلالت (101)، وبني ملال خنيفرة (97)، والشرق (44)، والعيون الساقية الحمراء (37)، والداخلة وادي الذهب (23)، وكلميم وادنون (20).

أما بالنسبة للوفيات، فقد سجلت حالة واحدة بكل من جهة الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة. وبلغ مجموع الحالات النشطة 20 ألف و018 حالة، في حين تم تسجيل 38 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 135 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2.6 في المائة.