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“الكازوال” المهرب يورط عون سلطة
ورطت تحقيقات الدرك الملكي بحد أولاد فرج، على خلفية حجز 14 طنا من “الكازوال” المهرب، عون سلطة برتبة “شيخ قروي”، يملك محطة بنزين بالمدينة، بعد أن اعترف سائق شاحنة يوجد في حالة اعتقال، أنه كلف بنقلها من شركة بالبيضاء لتفريغها في محطة العون. وتسببت اعترافات السائق، الذي أحيل على وكيلأكمل القراءة »
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