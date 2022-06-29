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وطنية

الداكي‭: ‬يجب‭ ‬التعجيل‭ ‬بالعقوبات‭ ‬البديلة

منذ 3 دقائق
الحسن‭ ‬الداكي‭           (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
وهبي‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬العقابي‭ ‬القائم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير كشف‭ ‬الحسن‭ ‬الداكي،‭ ‬أن‭ ‬رئاسة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬دعت‭ ‬في‭ ‬تقاريرها‭ ‬السنوية‭ ‬الصادرة‭ ‬منذ‭ ‬2017،‭ ‬إلى‭ ‬التعجيل‭ ‬باعتماد‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬خاصة‭ ‬الخيارات‭ ‬المطروحة‭ ‬حاليا‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬العمل‭ ‬لأجل‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة‭ ‬والغرامات‭ ‬اليومية‭ ‬والمراقبة‭ ‬الالكترونية‭ ‬وتقييد‭ ‬بعض‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات،‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬برأيه،‭ ‬بداية‭أكمل القراءة »


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