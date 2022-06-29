وطنية
الداكي: يجب التعجيل بالعقوبات البديلة
وهبي يؤكد أن الوضع العقابي القائم بحاجة إلى تغيير كشف الحسن الداكي، أن رئاسة النيابة العامة، دعت في تقاريرها السنوية الصادرة منذ 2017، إلى التعجيل باعتماد العقوبات البديلة، خاصة الخيارات المطروحة حاليا والتي تشمل العمل لأجل المنفعة العامة والغرامات اليومية والمراقبة الالكترونية وتقييد بعض الحقوق والحريات، والتي ستكون برأيه، بدايةأكمل القراءة »
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