أسواق
تحويـلات غيـر مسبوقـة
الخبير الاقتصادي الهيري قال إن حوافز الاستثمار متعددة وهناك حاجة لتواصل دائم بين الإدارة والمهاجرين قال الخبير الاقتصادي عبد الرزاق الهيري، إن تحويلات مغاربة العالم عرفت ارتفاعا غير مسبوق، ولم تتأثر بالظروف العالمية والصحية، متحدثا عن ضخهم 108 ملايير درهم في البنوك، داعيا لتسهيل شروط الاستثمار تشجيعا لهم على إقامةأكمل القراءة »
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