أسواق
استثمارات في العقار والبناء
الاستفادة منها ظرفية والدولة تشجع عليها في المعارض لا ترقى استثمارات العمال المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى التطلعات في غير العقار والبناء اللذين يشكلان أكثر القطاعات المشمولة باهتمامهم. ويبقى استثمارهم في قطاعات غيرهما، ضعيفا لأسباب مختلفة لبعضها صلة بالجهل بالتحفيزات واختلال الثقة بينهم والإدارة المحتاجة لوسائل جديدة للتواصل تذيب الصورةأكمل القراءة »
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