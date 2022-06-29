أسواق
نفقات بـ 4500 مليار تنعش الاقتصاد
حملات لتحفيز الجالية على زيارة المغرب وتوقعات بأن يصل العدد إلى 3 ملايين زائر تراهن قطاعات اقتصادية، خاصة المؤسسات السياحية والتجارية ووكالات كراء السيارات، على وفود المغاربة المقيمين بالخارج لإنعاش أنشطتهم التي تضررت بشكل كبير بسبب الجائحة. وتشير دراسات حول نفقات المغاربة بالخارج، خلال إقامتهم بالمغرب، إلى أنها تصل، فيأكمل القراءة »
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