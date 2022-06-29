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مجتمع

حجاج تازة غاضبون بسبب تقليص إقامتهم

منذ 5 دقائق
لم يستسغ مواطنون من إقليم تازة يعتزمون الحج هذه السنة، الظروف الموازية لذلك وتقليص مدة إقامتهم بالديار المقدسة دون غيرهم من حجاج باقي الأقاليم، مستنجدين بعامل الإقليم أملا في تصحيح الوضع بالسرعة اللازمة، مهددين بسحب طلباتهم في الحج في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. وأشهروا ورقة الامتناع وسحبأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق



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