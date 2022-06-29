مجتمع
رفاق المخارق يرفعون مطلب الاتفاقية الجماعية
اختارت الجامعة الوطنية للنقل الجوي، مناسبة عودة نشاط الطيران، من أجل إشهار الملف المطلبي لشغيلة النقل الجوي، في وجه إدارة الخطوط الملكية المغربية، والمطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية. وعبر رفاق الميلودي المخارق، في قطاع النقل الجوي، عن أملهم في أن تتجاوب إدارة الشركة مع مطلب توقيع اتفاقيات جماعية، من أجل تحسينأكمل القراءة »
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