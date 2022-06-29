أسواق
ودائع تتجاوز 188 مليار درهم
45 في المائة من مغاربة الخارج يرغبون في إقامة مشاريع بالمغرب تتجاوز ودائع مغاربة العالم لدى البنوك 188 مليار درهم، 53 في المائة منها مودعة لدى مجموعة البنك الشعبي، الذي يضم مليون زبون من هذه الفئات من المغاربة. وقدم عبد الجليل السبتي، مدير عام بالمجموعة مكلف ببنك التجزئة وسمية العلميأكمل القراءة »
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