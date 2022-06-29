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أسواق

مغاربـة العالـم… المصـدر الأول “للدوفيـز”

منذ 8 دقائق
تحويلات مالية وصلت إلى 9300 مليار في السنة الماضية و3056 إلى غاية أبريل الماضي واصلت التحويلات المالية لمغاربة العالم منحاها التصاعدي، إذ أفادت معطيات مكتب الصرف أن قيمتها الإجمالية تجاوزت، إلى غاية أبريل الماضي، 30 مليارا و 562 ألف درهم (أزيد من 3056 مليار سنتيم)، بزيادة بنسبة 5.3 في المائة،أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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