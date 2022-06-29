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حوادث

اعتقال مروجي مخدرات بفاس

منذ 5 دقائق
اعتقلت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس، ثلاثة مروجين للمخدرات بأحياء بمقاطعة جنان الورد في إطار التصدي للظاهرة وتجفيف منابعها. وحجزت لديهم 2,5 كيلوغراما من مخدر الشيرا وعدة لفافات لمخدر الكيف جاهزة للبيع ومبالغ مالية يشتبه في أنها من عائدات الاتجار في المخدرات. وأحالت صباح الجمعة الماضي على النيابةأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق



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