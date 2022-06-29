حوادث
محاضرة تنتهي بالنصب على طلبة
المحاضر قدم لهم شخصا بصفته صاحب شركة وساطةفي عقود التداريب وجرائم أخرى تفضح الفاعل انتهى إلقاء محاضرة بالمدينة الجديدة بمكناس، بفضيحة نصب على طلبة، بعدما قدم الأستاذ المحاضر للحاضرين شخصا كان ضمن اللقاء، بأنه مدير شركة مختصة في توفير عقود التداريب، وأنه مستعد للتوسط لكل راغب في ذلك، (انتهى)، أخيرا،أكمل القراءة »
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