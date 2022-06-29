حوادث
مصرع عاملين بطنجة
لقي عاملان مصرعهما وأصيب زميل لهما بجروح خطيرة، الأحد الماضي، في حادثة انهيار ركام من الأتربة والحجارة داخل ورش لمد قنوات المياه تنجزه شركة بالمدار الحضري لطنجة. وحسب معلومات متطابقة حصلت عليها “الصباح”، فإن الضحيتين، البالغين من العمر 40 سنة و45، انهارت فوقهما الأتربة والحجارة بطريقة مفاجئة وهما يقومان بأشغالأكمل القراءة »
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