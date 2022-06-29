حوادث
إيقاف متهم بالسطو على وكالة بالعروي
أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن العروي بإقليم الناظور، الأحد الماضي، شخصا يبلغ من العمر 27 عاما، للاشتباه في تورطه في عملية سرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال بالمدينة ذاتها. وباشرت مصالح الأمن بالعروي منتصف ماي الماضي إجراءات معاينة سرقة داخل وكالة تجارية لتحويل الأموال، تم خلالها الاستيلاءأكمل القراءة »
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