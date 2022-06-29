حوادث
حملات أمنية بمكناس
أسفرت العمليات الأمنية المكثفة التي باشرتها المصالح الولائية للشرطة القضائية لأمن مكناس، منذ الأربعاء الماضي وإلى غاية مساء السبت الماضي، بالعديد من النقط السوداء بالمدينة، عن إيقاف أزيد من 120 مشتبها فيهم، لتورطهم في أعمال إجرامية مختلفة. وأوضح مصدر مطلع، أنه تم خلال حملات أمنية تمشيطية شملت أحياء سيدي باباأكمل القراءة »
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