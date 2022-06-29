حوادث
مــحــاكمــة العــمــدة بلقــايـــد ونــائــبـه
متهمان بشبهة غسيل الأموال والمحكمة أجلت القضية إلى يوليوز أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، النظر في ملف متابعة العربي بلقايد عمدة مدينة مراكش، ونائبه يونس بنسليمان النائب البرلماني حاليا باسم التجمع الوطني للأحرار، بجنحة غسل الأموال، وذلك إلى غاية 21 يوليوز المقبل. واستجابت هيأة المحكمة، لطلب دفاع يونسأكمل القراءة »
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