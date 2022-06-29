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حوادث

فضيحة صفقة تهز استئنافية خريبكة

منذ 7 دقائق
شقوق وتساقط الرخام وغياب المكيفات تخرج كتاب الضبط للاحتجاج نظم العشرات من كتاب الضبط، وموظفي قسم قضاء الأسرة، والمحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف بخريبكة، وقفة، أمام مصلحة المديرية الفرعية، المكلفة بالصفقات والأشغال، نهاية الأسبوع الماضي، احتجاجا منهم على التهديدات، التي باتت تشكل خطرا على حياتهم، بفعل تساقط قطع الزليج والرخام، من البناية الجديدة لقسمأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق



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