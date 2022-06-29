fbpx
خاص

شيطنة الفن…”الذيب حرام ومرقتو حلال”

منذ دقيقتين
التبرؤ من الأعمال الفنية وتكفيرها ظاهرة تواجه التنديد والاستنكار أثارت الخرجات المتسمة بطابع “التبرؤ” والتكفير للعمل الفني بشكل عام لهاشم البسطاوي، ابن الفنان الراحل محمد البسطاوي وكذلك بعض الفنانين، سخطا من قبل متتبعي الشأن الفني والثقافي، الذين خرج كثيرون منهم عن صمتهم للتنديد بهذه الظاهرة، التي تبقى أقل انتشارا مقارنةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة