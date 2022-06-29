خاص
شيطنة الفن…”الذيب حرام ومرقتو حلال”
التبرؤ من الأعمال الفنية وتكفيرها ظاهرة تواجه التنديد والاستنكار أثارت الخرجات المتسمة بطابع “التبرؤ” والتكفير للعمل الفني بشكل عام لهاشم البسطاوي، ابن الفنان الراحل محمد البسطاوي وكذلك بعض الفنانين، سخطا من قبل متتبعي الشأن الفني والثقافي، الذين خرج كثيرون منهم عن صمتهم للتنديد بهذه الظاهرة، التي تبقى أقل انتشارا مقارنةأكمل القراءة »
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