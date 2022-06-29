حوادث
السجن لمعتد على شاب بالسلاح
قضت غرفة الجنح الابتدائية التابعة للمحكمة الابتدائية بالجديدة أول أمس (الاثنين) بإدانة متهم، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وقضت بأدائه تعويضا للضحية يقدر ب 100 ألف درهم لجبر الضرر. وتابعت متهمين آخرين على ذمة القضية ذاتها غيابيا. وأمرت النيابة العامة بالبحثأكمل القراءة »
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