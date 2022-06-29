حوادث
تفكيك عصابة السيوف و”لاكريموجين”
أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن السعيدية، قبل يومين، أفراد عصابة إجرامية وصفت بالخطيرة، زعيمها ذو سوابق، وملاحق بأزيد من 11 مذكرة بحث، محررة ضده من قبل أمن بركان والدرك الملكي لوجدة، بسبب ارتكابه جرائم، من بينها اعتداءات باليد المسلحة والضرب والجرح الخطيرين والاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة. وأفادت مصادرأكمل القراءة »
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