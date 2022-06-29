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حوادث

والد سعدون: ابني ليس مرتزقا

منذ 3 دقائق
ناشد بوتين ودعا الحكومة والأحزاب والحقوقيين إلى التوسط للإفراج عن ابنه دعا الطاهر سعدون، والد إبراهيم المعتقل في أوكرانيا والمدان بالإعدام ابتدائيا، فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية فدرالية روسيا الاتحادية، إلى التدخل للعفو عن ابنه وتحريره من السجن. وقال الطاهر في معرض جوابه عن أسئلة “الصباح” في ندوة صحافية عقدها أولأكمل القراءة »


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