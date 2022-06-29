الأولى
تهريب أموال في لوحات تشكيلية
شبكة تعرض على أثرياء وأباطرة نقل ملايير بأعمال فنية شددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المراقبة على الأعمال الفنية التي يتم نقلها من قبل أفراد إلى الخارج، بعدما تبين أنها أصبحت وسيلة فعالة لتهريب الأموال، وأن المعطيات المتوفرة تفيد وجود شبكة تتكفل بتهريب هذه اللوحات وإيداعها في محلات متخصصة لعرضأكمل القراءة »
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