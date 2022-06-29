أخبار الصباح
أخبار الصباح
< مصالحة تحرك استقلاليون لعقد جلسة مصالحة ومكاشفة بين تيار حمدي ولد الرشيد، وتيار "بلا هوادة"، برئاسة نزار بركة، الأمين العام، الذي يدافع عن نفسه لضمان الاستمرارية. وقالت مصادر "الصباح" إن استقلاليين لمسوا "انحرافا" في النقاش وجر كل قيادي من المتصارعين آخرين إلى صفوفه، ما أدى إلى اشتعال الحرائق فيأكمل القراءة »
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