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تفكيك شبكة لتزوير الجوازات

منذ 9 دقائق
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس (الثلاثاء)، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، سبعة متهمين متورطين في تكوين عصابة إجرامية عابرة للقارات، عن طريق تزوير جوازات السفر والتجنيس وتزوير بطائق الإقامة وتأشيرات “شينغن”. وضمن المتهمين شرطي بمطار محمد الخامس مكلف بختم الجوازات وموظفان إداريان وأربعة وسطاء يتحدرون منأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق



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