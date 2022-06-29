أســــــرة
الجاذبية عنوان “مايوهات”
يرى خبراء الموضة أن “الساتان” يغزو موضة ملابس السباحة الصيف الحالي، ليمنح المرأة إطلالة مميزة. وحسب ما جاء في تقارير كثيرة، فإن ملابس السباحة “الساتان” بقطعة واحدة أو “البكيني”، تخطف الأنظار إليها بألوانها الزاهية مثل البنفسجي والوردي أو ألوانها البراقة مثل الذهبي والفضي، في حين تتوفر بعض الموديلات بنقوش الزهورأكمل القراءة »
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