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أســــــرة

الجاذبية‭ ‬عنوان‭ “‬مايوهات‭” ‬

منذ 45 ثانية
توب‭ ‬البكيني‭" ‬يتألق‭ ‬أيضا‭ ‬بموديلات‭ ‬كثيرة‭ ‬ومتعددة‭ (‬خاص‭)‬
يرى‭ ‬خبراء‭ ‬الموضة‭ ‬أن‭ “‬الساتان‭” ‬يغزو‭ ‬موضة‭ ‬ملابس‭ ‬السباحة‭ ‬الصيف‭ ‬الحالي،‭ ‬ليمنح‭ ‬المرأة‭ ‬إطلالة‭ ‬مميزة‭.‬ وحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬كثيرة،‭ ‬فإن‭ ‬ملابس‭ ‬السباحة‭ “‬الساتان‭” ‬بقطعة‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ “‬البكيني‭”‬،‭ ‬تخطف‭ ‬الأنظار‭ ‬إليها‭ ‬بألوانها‭ ‬الزاهية‭ ‬مثل‭ ‬البنفسجي‭ ‬والوردي‭ ‬أو‭ ‬ألوانها‭ ‬البراقة‭ ‬مثل‭ ‬الذهبي‭ ‬والفضي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتوفر‭ ‬بعض‭ ‬الموديلات‭ ‬بنقوش‭ ‬الزهور‭أكمل القراءة »


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