أسواق
“مارشي إكسبريس” توسع نطاق خدماتها
تمكنت منصة “مارشي إكسبريس” من تسريع وتيرة نموها بعد إطلاقها في 2019، حيث تعد أول سوق رقمي مخصص لبيع الفواكه والخضروات بالمغرب، يستهدف الأفراد والمهنيين، بلغ عددهم عشرات الآلاف من الزبناء النشيطين بالبيضاء، يسلم الطلبيات في أقل من 24 ساعة، في احترام تام للمعايير الصحية، مما يضمن للزبون منتجات طريةأكمل القراءة »
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