الأولى
تخرج أطباء دون تداريب ميدانية
الاحتقان ينتقل إلى الصحة بسبب طلبة أوكرانيا تعيش جل كليات الطب والصيدلة على صفيح ساخن، عقب التطورات الأخيرة، التي تهم طلبة الطب، سواء تعلق الأمر بالرفع من عدد الملتحقين الجدد، أو إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا، ناهيك عن قرار خفض مدة التكوين إلى ست سنوات، ما دفع الطلبة ضحايا ضعفأكمل القراءة »
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