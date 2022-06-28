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حوادث

القاضي أليتو… المعادي للمثليين والنساء

منذ 10 دقائق
Supreme Court Justice Samuel Alito pauses after swearing in Mark Esper as Secretary of Defense during a ceremony with President Donald Trump in the Oval Office at the White House in Washington, Tuesday, July 23, 2019. (AP Photo/Carolyn Kaster)
يقف وراء القرار “التاريخي” حول منع الحق الدستوري في الإجهاض، الذي قسم المجتمع الأمريكي إلى قسمين، قاض محافظ هو صامويل أليتو، قاضي المحكمة العليا، الذي عين في 2005 من قبل الرئيس الأمريكي السابق جورج دابليو بوش، والذي نقض حكما مؤيدا للإجهاض صادرا في السبعينات، وجعل الأمر رهينا بالقوانين سارية المفعولأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق



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