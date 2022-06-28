حوادث
القاضي أليتو… المعادي للمثليين والنساء
يقف وراء القرار “التاريخي” حول منع الحق الدستوري في الإجهاض، الذي قسم المجتمع الأمريكي إلى قسمين، قاض محافظ هو صامويل أليتو، قاضي المحكمة العليا، الذي عين في 2005 من قبل الرئيس الأمريكي السابق جورج دابليو بوش، والذي نقض حكما مؤيدا للإجهاض صادرا في السبعينات، وجعل الأمر رهينا بالقوانين سارية المفعولأكمل القراءة »
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