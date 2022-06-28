خاص
“رو ضد وايد”… القصة الكاملة
المحكمة العليا رافعت من أجل القانون في 1973 أعاد قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض، بالولايات المتحدة الأمريكية، قانون «رو ضد وايد» التاريخي، والذي أعطى للمرأة الحق في الإجهاض في 1973. تعود القصة إلى 1973، حين أعطت المحكمة العليا الحق للمرأة لأول مرة بالإجهاض، بأغلبية سبعة أصوات مقابل اثنين،أكمل القراءة »
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