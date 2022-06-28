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خاص

“رو ضد وايد”… القصة الكاملة

منذ 10 دقائق
Abortion rights activists hold up fists as they protest in Washington, DC, on June 26, 2022, two days after the US Supreme Court scrapped half-century constitutional protections for the procedure. - Elected leaders across the US political divide rallied on June 26 for a long fight ahead on abortion -- state by state and in Congress -- with total bans in force or expected soon in half of the vast country. (Photo by Samuel Corum / AFP)
المحكمة العليا رافعت من أجل القانون في 1973 أعاد قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض، بالولايات المتحدة الأمريكية، قانون «رو ضد وايد» التاريخي، والذي أعطى للمرأة الحق في الإجهاض في 1973. تعود القصة إلى 1973، حين أعطت المحكمة العليا الحق للمرأة لأول مرة بالإجهاض، بأغلبية سبعة أصوات مقابل اثنين،أكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق



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