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ضرائب “بلا خبار” المالية

منذ 13 ثانية
عاملون بسوق الجملة للخضر بالبيضاء يفرضون رسوما غير قانونية وخزينة المدينة تضيع في 30 مليارا يخضع تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء والفلاحون والناقلون إلى نظام جبائي “خاص” من اختراع عدد من الأشخاص ووكلاء مربعات وأصحاب محلات تجارية وأصحاب “الموازن”، يتحصلون على أموال وعائدات ومستحقات تندرج في إطار جريمة الغدر،أكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية



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