أخبار الصباح
أخبار الصباح
< ضغط يتعرض رئيس غرفة للجنايات الاستئنافية بالناظور، لضغط رهيب، في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الأحكام التي يصدرها. ونجم أسلوب الضغط عن رفع حكم من سنة إلى عشر، تطبيقا للفصل 507 من القانون الجنائي، لأن السرقة نفذت باستعمال السلاح. وسبق لهيأة المستشار أن أصدرت البراءة في حق مدان ابتدائيا بعشرأكمل القراءة »
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