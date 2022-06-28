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حوادث

62 سنة لشبكة “الحريك” بالبئر الجديد

منذ 20 ثانية
المحكمة خفضت الحكم عن المتهم الرئيسي بثماني سنوات قضت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة ستة متورطين ضمن شبكة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية، وخفضت الحكم على المتهم الرئيسي وحكمت عليه ب 12 سنة سجنا نافذا بعدما أدين ابتدائيا ب 20 سنة، فيما تم تأييد الأحكام نفسها في حقأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية



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