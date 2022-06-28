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حوادث

3 قتلى ومفقود في حوادث بجهة فاس

منذ 12 ثانية
توفي شخصان وأصيب عدد مماثل بجروح متفاوتة الخطورة، في 3 حوادث مختلفة في يومين بجهة فاس، آخرها إصابة امرأة بكسر في رجلها في انهيار حائط طيني عليها، مساء الخميس الماضي، بدوار مكورة بجماعة الرميلة بأوطاط الحاج بإقليم بولمان، قبل نقلها للعلاج بالمستشفى الإقليمي المسيرة الخضراء بميسور. وتدخلت عناصر الوقاية المدنيةأكمل القراءة »


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منذ 12 ثانية



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