حوادث
“فيسبوك” يطيح بشبكة الغش في الامتحانات
باشرت فرقة الشرطة القضائية بإنزكان، الخميس الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع جانحين يشتبه في انتمائهما لشبكة إجرامية لترويج أجهزة إلكترونية متطورة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات الدراسية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن التحقيق مع المشتبه فيهما البالغين من العمر 21 سنة و32، يأتي إثر تمكن المصالح الأمنية بإنزكانأكمل القراءة »
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