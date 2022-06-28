حوادث
فرار بارونات غسيل الأموال إلى المغرب
غياب اثنين عن الحضور لجلسة محاكمتهما بتبييض الأموال وتهريب الكوكايين بهولندا كشفت محاكمة خمسة مغاربة في “لاهاي” بهولندا بتهمة تهريب الكوكايين وحيازته وتبييض الأموال، فرار مغربيين إلى وجهة مجهولة، علما أن المصالح الأمنية الهولندية تشتبه في لجوئهما إلى المغرب. ونقلت وسائل إعلام أوربية تفاصيل محاكمة خمسة مغاربة في شبكة الكوكايينأكمل القراءة »
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