حوادث
10 سنوات لبارون بالحسيمة
متهم بحيازة سلاح ناري وترويج الكوكايين قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، بإدانة متهم بحيازة سلاح ناري وترويج مخدر “الكوكايين”، وحكمت عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا. وقررت الغرفة ذاتها عدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية محاولة القتل العمد والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه،أكمل القراءة »
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