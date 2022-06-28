حوادث
تفكيك عصابة للتزوير بمكناس
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الجمعة الماضي، من إيقاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 سنة و29، للاشتباه في تورطهم في إعداد وتزوير وثائق وشهادات صحية وتداولها بمقابل مادي والمشاركة. وجرى إيقاف المشتبه فيه الرئيسي، وهو طالب متدرب بالقطاع الصحيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا