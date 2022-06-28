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حوادث

تفكيك عصابة للتزوير بمكناس

منذ 11 ثانية
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الجمعة الماضي، من إيقاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 سنة و29، للاشتباه في تورطهم في إعداد وتزوير وثائق وشهادات صحية وتداولها بمقابل مادي والمشاركة. وجرى إيقاف المشتبه فيه الرئيسي، وهو طالب متدرب بالقطاع الصحيأكمل القراءة »


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منذ 11 ثانية



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