حوادث
اعتقال مروجي خمور بفاس
اعتقلت فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس، نهاية الأسبوع الماضي، ثلاثة من أكبر مروجي المشروبات الكحولية بدون رخصة بمقاطعتي جنان الورد زواغة، أحدهما أحيل على النيابة العامة بابتدائية المدينة واثنان على نظيرتها الاستئنافية لوجوده موضوع مذكرة بحث بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة. وحجزت عناصرها لدى أحدهم عمره 27 سنة،أكمل القراءة »
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