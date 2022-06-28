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حوادث

الدرك الملكي يداهم مصنعا سريا لـ”الماحيا”

منذ دقيقة واحدة
فككت عناصر تابعة لسرية الدرك الملكي بعين تاوجطات تحت إشراف قائد السرية بالحاجب، من تفكيك مصنعا سريا لتقطير المشروب الكحولي “ماء الحياة” بدوار أيت شعو جماعة لقصير وحجزت كمية وُصفت بالمهمة من التين المخمّر و”الماحيا”. وعلمت “الصباح” أن عددا من رجال الدرك الملكي بعين تاوجطات، داهموا معملا سريا لتقطير وصناعةأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة



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