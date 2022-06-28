أسواق
“لوسيور كريستال” تخفض أسعارها
القرار يشمل مختلف علاماتها التجارية لزيوت المائدة نتيجة وقف استيفاء الرسوم الجمركية أعلنت مجموعة “لوسيور كريستال”، أخيرا، قرار تخفيض السعر النهائي لمختلف علاماتها التجارية لزيوت المائدة، بعد الإعلان عن اعتماد مشروع المرسوم رقم 2.22.393، المتعلق بوقف استيفاء الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد البذور الزيتية والزيوت الخام، بما فيها زيوت عباد الشمسأكمل القراءة »
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